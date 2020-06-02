02.06 14:52 MIGnews.com

Почти линч: грабители-бедуины атаковали офицеров

ההפקרות בצאלים נמשכת

בדואים מהנגב מקיפים קציני צה״ל אחרי עוד שוד מבסיס צאלים ומרדף שהסתיים בצורה מאוד מטרידה מבחינת צה״ל. דובר צה״ל בתגובה: הגשנו תלונה במשטרה pic.twitter.com/07UPzmghZL — צחי דבוש (@TsahiDabush) June 2, 2020

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Израильские СМИ опубликовали сообщения о чрезвычайном происшествии на базе ЦАХАЛа Цеелим близ границы с Газой.Вначале в израильской прессе появилось видео с джипами бедуинов, пытающихся “выдавить” на обочину джип ЦАХАЛа.После этого было опубликовано второе видео - конфронтации офицеров ЦАХАЛа с бедуинами.Как выяснилось, офицеры преследовали грабителей, похитивших военное имущество с базы. Когда они приехали в то место, где предположительно находились грабители, туда начали съезжаться другие бедуины. За этим последовала словесная конфронтация, которая, по словам военных, едва не закончилась линчем. Один из офицеров был вынужден выстрелить в воздух. К месту происшествия была вызвана полиция.Полиция Негева заявила, что расследование дела станет приоритетным, при расследовании будут использоваться данные полицейской разведки и технологические средства с целью идентификации подозреваемых и конфискации их транспортных средств.Источник в полиции заявил: “Это - очень серьезное происшествие. Мы отнесемся к нему с максимальным вниманием и сделаем все ради того, чтобы найти и наказать виновных”.Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится: “В ходе тренировки на полигоне базы Цеелим несколько офицеров идентифицировали подозреваемых в краже военного имущества и стали преследовать грабителей. Во время преследования в этот район прибыли машины других подозреваемых. Они, в преступной манере, принуждали джип военных остановиться и угрожали им. Из-за опасного скопления рядом с джипом один из офицеров выстрелил в воздух. Полиция прибыла к месту происшествия и было подано соответствующее заявление против лиц, замешанных в инциденте. В дополнение к этому, проводится дополнительные расследования с целью извлечения уроков из произошедшего и недопущения подобного рода инцидентов в будущем. ЦАХАЛ осуждает любые попытки причинить вред военнослужащим”.