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Почти линч: грабители-бедуины атаковали офицеров 02.06 14:52   MIGnews.com

Почти линч: грабители-бедуины атаковали офицеров

Израильские СМИ опубликовали сообщения о чрезвычайном происшествии на базе ЦАХАЛа Цеелим близ границы с Газой.

Вначале в израильской прессе появилось видео с джипами бедуинов, пытающихся “выдавить” на обочину джип ЦАХАЛа.

После этого было опубликовано второе видео - конфронтации офицеров  ЦАХАЛа с бедуинами.



Как выяснилось, офицеры преследовали грабителей, похитивших военное имущество с базы. Когда они приехали в то место, где предположительно находились грабители, туда начали съезжаться другие бедуины. За этим последовала словесная конфронтация, которая, по словам военных, едва не закончилась линчем. Один из офицеров был вынужден выстрелить в воздух. К месту происшествия была вызвана полиция.

Полиция Негева заявила, что расследование дела станет приоритетным, при расследовании будут использоваться данные полицейской разведки и технологические средства  с целью идентификации подозреваемых и конфискации их транспортных средств.

Источник в полиции заявил: “Это - очень серьезное происшествие. Мы отнесемся к нему с максимальным вниманием и сделаем все ради того, чтобы найти и наказать виновных”.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится: “В ходе тренировки на полигоне базы Цеелим несколько офицеров идентифицировали подозреваемых в краже военного имущества и стали преследовать грабителей.  Во время преследования в этот район прибыли машины других подозреваемых. Они, в преступной манере, принуждали джип военных остановиться и угрожали им.  Из-за опасного скопления рядом с джипом один из офицеров выстрелил в воздух. Полиция прибыла к месту происшествия и было подано соответствующее заявление против лиц, замешанных в инциденте. В дополнение к этому, проводится дополнительные расследования с целью извлечения уроков из произошедшего и недопущения подобного рода инцидентов в будущем. ЦАХАЛ осуждает любые попытки причинить вред военнослужащим”.


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