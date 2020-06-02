Почти линч: грабители-бедуины атаковали офицеров

Как выяснилось, офицеры преследовали грабителей, похитивших военное имущество с базы. Когда они приехали в то место, где предположительно находились грабители, туда начали съезжаться другие бедуины. За этим последовала словесная конфронтация, которая, по словам военных, едва не закончилась линчем. Один из офицеров был вынужден выстрелить в воздух. К месту происшествия была вызвана полиция.
Полиция Негева заявила, что расследование дела станет приоритетным, при расследовании будут использоваться данные полицейской разведки и технологические средства с целью идентификации подозреваемых и конфискации их транспортных средств.
Источник в полиции заявил: “Это - очень серьезное происшествие. Мы отнесемся к нему с максимальным вниманием и сделаем все ради того, чтобы найти и наказать виновных”.
Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится: “В ходе тренировки на полигоне базы Цеелим несколько офицеров идентифицировали подозреваемых в краже военного имущества и стали преследовать грабителей. Во время преследования в этот район прибыли машины других подозреваемых. Они, в преступной манере, принуждали джип военных остановиться и угрожали им. Из-за опасного скопления рядом с джипом один из офицеров выстрелил в воздух. Полиция прибыла к месту происшествия и было подано соответствующее заявление против лиц, замешанных в инциденте. В дополнение к этому, проводится дополнительные расследования с целью извлечения уроков из произошедшего и недопущения подобного рода инцидентов в будущем. ЦАХАЛ осуждает любые попытки причинить вред военнослужащим”.