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Израиль: почти 10 тысяч школьников и учителей на карантине | Фото:02.06 14:34   MIGnews.com

Израиль: почти 10 тысяч школьников и учителей на карантине

В Израиле уже 9935 учеников и преподавателей размещены на карантин из-за распространения смертоносного коронавируса COVID-19 в школах и детских садах.

Новые данные во вторник, 2 июня, предоставило министерство просвещения.

Согласно заявлению ведомства, на карантин в общей сложности закрыто 31 образовательное учреждение. Только за последние сутки были изолированы 3723 учеников и учителей, закрыты 13 школ. Коронавирус был диагностирован у 11 детей и педагогов.

Как стало известно ранее, школа "Готвирт" в Сдероте была закрыта на карантин после того, как у одного из учеников старших классов был выявлен COVID-19.


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