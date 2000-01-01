02.06 12:16 MIGnews.com

Видео: массовая драка в Яффо

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Минувшей ночью незначительное ДТП в Яффо стало причиной массовой драки на одной из главных улиц города, Яфет.Машина сбила электросамокат. Никто не пострадал, но начались драки вокруг места ДТП. На видео запечатлен момент в который толпа пытается выдрать двери автомобиля - очевидно того, что сбил самокат.Неподалеку от места происшествия оказались детективы полиции Тель-Авива, занятые в другой операции. Они услышали вопли, прибыли к месту происшествия и арестовали двух подозреваемых.