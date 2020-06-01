Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Мединский напомнил о `Джокере` после беспорядков в США 02.06 11:14   MIGnews.com

Мединский напомнил о "Джокере" после беспорядков в США

Бывший министр культуры России Владимир Мединский и помощник президента РФ в связи с погромами в США напомнил о фильме "Джокер", где описывается подобный сценарий с агрессией в отношении полиции.

Видео стало популярным в Сети в последние дни.

"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах", – написал он в своем Instagram, разместив коллаж из двух видео.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:16
Видео: массовая драка в Яффо  
12:05
Нетаниягу обсудит аннексию с главами поселений
11:55
Владелец Оман 17: я не устраивал дискотеку коронавируса  
11:51
Telecola – управляй своим телевидением!
11:28
Елена Воробей о COVID-19: будто меня битами били  
11:02
"Норвежский закон" утвержден в первом чтении
10:41
Итальянский врач: COVID-19 стал менее смертоносным
10:38
Богомолов слил в сеть откровенное фото
10:20
Голосование по внесению изменений в Конституцию: подробности
10:19
"Негев продолжает оставаться позором Государства Израиль"  
10:01
Закон коронавируса: полномочия правительства ограничат
09:31
Междисциплинарный центр переименуют в Университет Райхмана
09:10
Минздрав не допустит открытия футбольного сезона
08:51
В древнем еврейском храме найден каннабис
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  