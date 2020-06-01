02.06 11:14 MIGnews.com
Мединский напомнил о "Джокере" после беспорядков в США
Бывший министр культуры России Владимир Мединский и помощник президента РФ в связи с погромами в США напомнил о фильме "Джокер", где описывается подобный сценарий с агрессией в отношении полиции.
Видео стало популярным в Сети в последние дни.
"А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах", – написал он в своем Instagram, разместив коллаж из двух видео.
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