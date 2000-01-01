02.06 06:39 MIGnews.com

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары по сирийским целям

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Пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила нанесение ударов по нескольким целям на территории Сирии.Атака стала ответом на ракетный обстрел горы Хермон говорится в заявлении израильской армии. Атакованы две артиллерийские батареи, база ПВО и наблюдательные посты в районе границы на Голанских высотах.Региональный Совет Голан сообщил, что 1 июня в 20:46 с территории Сирии по горе Хермон были выпущены две ракеты. Одна ракета упала на сирийской территории, вторая была перехвачена израильскими ПРО. Пресс-служба ЦАХАЛа отрицает факт перехвата.Военный корреспондент портала ynet Рон Бен Ишая сообщает о том, что ракеты были выпущены с относительно большого расстояния - 35 километров. Это увеличивает вероятность того, что речь идет о провокации шиитской про-иранской милиции.