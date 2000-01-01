Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары по сирийским целям 02.06 06:39   MIGnews.com

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары по сирийским целям

Пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила нанесение ударов по нескольким целям на территории Сирии.

Атака стала ответом на ракетный обстрел горы Хермон говорится в заявлении израильской армии. Атакованы две артиллерийские батареи, база ПВО и наблюдательные посты в районе границы на Голанских высотах.

Региональный Совет Голан сообщил, что 1 июня в 20:46 с территории Сирии по горе Хермон были выпущены две ракеты. Одна ракета упала на сирийской территории, вторая была перехвачена израильскими ПРО. Пресс-служба ЦАХАЛа отрицает факт перехвата.

Военный корреспондент портала ynet  Рон Бен Ишая сообщает о том, что ракеты были выпущены с относительно большого расстояния - 35 километров. Это увеличивает вероятность того, что речь идет о провокации шиитской про-иранской милиции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:03
"Кахлон и Габай продали свои ценности"
07:40
Нетаниягу опубликовал пост о теракте в Дельфинариуме
07:13
Воскресение Аводы: мятеж против Габая и союз с Мерец
06:10
Создан самый маленький и быстрый дрон в мире  
05:09
Нашествие китов у берегов Нью-Йорка
04:38
Лондон: на репетиции парада двое гвардейцев упали в обморок
03:20
Умер аристократ, избежавший наказания за убийство жены
02:18
В Швеции соорудили мини-McDonald's для медоносных пчел
01:19
В Иране требуют заменить женщин на телевидении мужчинами
00:24
Starship планируют использовать для перевозки по Земле
23:23
Няня сына Меган Маркл не выдержала и сбежала через 2 недели
22:18
Концерн Airbus отметил 50-летний юбилей воздушным парадом
21:50
На Сицилии извергается Этна  
21:30
У МАГАТЭ есть вопросы к Ирану по центрифугам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus