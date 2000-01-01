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В Венеции столкнулись два судна, есть раненные 03.06 07:15   MIGnews.com

В Венеции столкнулись два судна, есть раненные

В воскресенье круизное судно столкнулось с туристическим теплоходом в Венеции, в результате чего пострадали четыре человека, сообщили в администрации местного порта, сообщает Reuters.

MSC Cruises заявила, что Opera с 2679 пассажирами, лайнер высотой 54 метра и длиной 275 метров, приближался к терминалу на канале Джудекка в то время, как столкнулся с теплоходом.

Пино Мусолино, председатель администрации порта на севере Адриатического моря, заявил, что в результате аварии четыре человека получили легкие ранения.

Сотрудники службы спасения сообщили, что круизное судно, похоже, утратило контроль после того, как стальной трос, привязавший его к буксиру,порвался.


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