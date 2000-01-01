02.06 14:18 MIGnews.com

Директор ассоциации Йедид уволен за 30 лет вождения без прав

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Разрешена к публикации информация об аресте директора ассоциации Йедид Рана Меламеда.Меламед водил автомобиль без прав 30 лет, после того, как его лишили прав в 1989 году.Меламед последние два месяца сидит в заключении - после того, как его в очередной раз задержали за рулем без прав. Меламед на момент задержания отбывал условный срок за вождение без прав.У Меламеда - 24 уголовных дела за транспортные нарушения.Вместо Меламеда директором Йедид назначена Рафакет Муск.В заявлении Йедид говорится: “С учетом произошедшего в последние недели исполнительный комитет Ассоциации и ее основатель Сари Ривкин решили, что настало время назначить нового генерального директора, поскольку Ран Меламед более не может выполнять эту важную роль. Мы надеемся встретиться с ним вскоре как со свободным человеком, и вместе исследовать возможности его дальнейшей работы. Мы благодарим его за долгие годы труда и гигантский вклад в Йедид”.