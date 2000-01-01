02.06 07:49 MIGnews.com

Нападение на казино в Маниле: 36 погибших

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По меньшей мере, 36 тел были найдены в казино в столице Филиппин, Маниле, после нападения стрелка в ночь с четверга, 1 июня, на пятницу, 2 июня, как сообщает новостной канал ANC, цитируя источники в Бюро противопожарной защиты.Согласно сообщениям полиции, большинство из погибших умерли от удушья. Ранее полиция заявила, что мотивом стрелка, вероятно, было ограбление и что инцидент не связан с террором.Преступник выстрелил и поджег игровые столы, вызвав панику на курорте.Пресс-секретарь президента Эрнесто Абелла подтвердил сообщения филиппинских СМИ о том, что 34 тела были обнаружены в казино. Он также сказал, что инцидент не был связан с исламистскими боевиками, которые контролируют город на юге Филиппин."Все показания указывают на преступное деяние, по-видимому, эмоционально нестабильного человека. Несмотря на то, что преступник дал предупредительные выстрелы, по-видимому, не было никаких указаний на то, что он хотел причинить вред или кого-то убить. 34погибших умерли до удушья", - сказал Абелла СМИ.Ранее сообщалось о 34 погибших, однако полиция позже обновила число погибших до 36 человек.Детали происшествия уточняются.