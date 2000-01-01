02.06 18:28 MIGnews.com

Марокканца приговорили к казни за убийство еврейской пары

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В Марокко суд приговорил 51-летнего Мустафу Рерхай к смертной казни за убийство еврейской пары. Летом 2016 года марокканец убил Сэма Толедано и Вики Шетрит, который работал садовником у супругов, проживающих в Касабланке.Зверское преступление было совершено 3 июня прошлого года. 51-летний садовник убил, а после расчленил тела своих работодателей. Подсудимый также украл драгоценности и другие вещи из дома пары.В полиции заявили, что преступление было совершено не на почве ненависти, а было мотивировано жаждой наживы.На допросах и сам садовник сознался в двойном убийстве и рассказал, что расчленил тела и разбросал фрагменты на пустыре.Мужчина заявил, что совершил убийство с целью ограбления, так как остро нуждался в деньгах и решил завладеть наличными и драгоценностями супругов.