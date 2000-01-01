02.06 16:57 MIGnews.com

В Меа Шеарим арестовали 16 харедим

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В иерусалимском квартале Меа Шеарим полиция задержала 16 ультраортодоксов. Аресты произвели в пятницу, 2 июня в ходе спецоперации полиции. Харедим арестовали после того, как они напали на сотрудника полиции, переодетого в форму военнослужащего ЦАХАЛа.Харедим увидев на улице "замаскированного" полицейского напали на него. После этого полиция начала операцию.Однако действия полицейских вызвали возмущение местного населения, и в правоохранителей полетели камни.Злоумышленники были арестованы. Три офицера получили легкие ранения.