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02.06 16:57   MIGnews.com

В Меа Шеарим арестовали 16 харедим

В иерусалимском квартале Меа Шеарим полиция задержала 16 ультраортодоксов. Аресты произвели в пятницу, 2 июня в ходе спецоперации полиции. Харедим арестовали после того, как они напали на сотрудника полиции, переодетого в форму военнослужащего ЦАХАЛа.

Харедим увидев на улице "замаскированного" полицейского напали на него. После этого полиция начала операцию.

Однако действия полицейских вызвали возмущение местного населения, и в правоохранителей полетели камни.

Злоумышленники были арестованы. Три офицера получили легкие ранения.
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