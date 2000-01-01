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Мощный взрыв на рынке в Йемене: 6 погибших, 15 раненых | Фото: Thinkstock02.06 11:17   MIGnews.com

Мощный взрыв на рынке в Йемене: 6 погибших, 15 раненых

В результате взрыва бомбы в северном йеменском городе в четверг вечером, 1 июня, погибли, по меньшей мере, 6 мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения, как сообщают правоохранительные службы государства в пятницу, 2 июня.

Нападавшие установили самодельное взрывное устройство на рынке в городе Аль-Хазм, расположенном к северо-востоку от столицы, сказали чиновники, которые говорили на условиях анонимности. Напомним, что в настоящее время продолжается мусульманский священный месяц Рамадан.

На данный момент ни одна из террористических группировок не вяла на себя ответственность за теракт. Мотив нападения также остается неизвестным.

Боевики террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское Государство", также известной как ISIS, воспользовались более чем 2 годами конфликта между правительством, поддерживаемым военной коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и вооруженным движением Хути, для проведения террористических атак с обеих сторон.

Детали происшествия уточняются.
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