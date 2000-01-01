02.06 11:17 MIGnews.com

Мощный взрыв на рынке в Йемене: 6 погибших, 15 раненых

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В результате взрыва бомбы в северном йеменском городе в четверг вечером, 1 июня, погибли, по меньшей мере, 6 мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения, как сообщают правоохранительные службы государства в пятницу, 2 июня.Нападавшие установили самодельное взрывное устройство на рынке в городе Аль-Хазм, расположенном к северо-востоку от столицы, сказали чиновники, которые говорили на условиях анонимности. Напомним, что в настоящее время продолжается мусульманский священный месяц Рамадан.На данный момент ни одна из террористических группировок не вяла на себя ответственность за теракт. Мотив нападения также остается неизвестным.Боевики террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское Государство", также известной как ISIS, воспользовались более чем 2 годами конфликта между правительством, поддерживаемым военной коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и вооруженным движением Хути, для проведения террористических атак с обеих сторон.Детали происшествия уточняются.