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Полиция разгоняет лагерь беженцев в бывшем аэропорту Афин | Фото: Thinkstock02.06 12:52   MIGnews.com

Полиция разгоняет лагерь беженцев в бывшем аэропорту Афин

Полиция Греции в пятницу, 2 июня, начала расчищать временный лагерь мигрантов, который возник в бывшем аэропорту Афин более года назад.

Власти говорят, что около 100 беженцев и мигрантов по-прежнему живут в палатках в Hellenikon, бывшем аэропортовом комплексе, где также находятся заброшенные места, используемые на Олимпийских играх 2004 года, по сравнению с 3000 беженцев в прошлом году, большинство из которых были перемещены в другие места.

Правозащитные группы критиковали условия там как плачевные и непригодные для людей. Прошлым летом сотни человек спали в палатках в старом зале прибытия, под палящим солнцем и с небольшим количеством еды, вспышками преступности и насилия.

Сначала беженцы и мигранты были перемещены в Hellenikon в ноябре 2015 года, когда полиция начала перемещать сотни людей с греко-македонской границы.

Правительство Греции давно пообещало очистить участок, который оно согласилось сдавать в аренду частным инвесторам в рамках своей программы спасения, но до сих пор изо всех сил пытался убедить мигрантов перебраться в другие лагеря на материке.

Многие мигранты, в основном афганцы, не имеющие права на европейскую программу переселения в другие государства-члены, опасаются, что дальнейшая поездка из Афин затруднит выезд из Греции.

Более 62 000 мигрантов и беженцев, направляющихся в северную Европу, оказались в Греции, поскольку страны на Балканах закрыли свои границы тем, кто пытался попасть в Европу в марте прошлого года.
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