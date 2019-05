02.05 10:01 MIGnews.com

Пережившая Холокост предупредила: история повторяется

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Рост антисемитских нападений в последние годы напоминает до Второй мировой войны в Европе, об этом заявила в среду пережившая Холокост, пишет The Times of Israel Другие согласны, что антисемитизм возвращается в полной мере, за день до своего участия в ежегодном "Марше живых", передают источники."В течение многих лет, я думаю, многие выжившие чувствуют, что времена напоминают нам о 1930-х годах", - сказала Хеди Бом в интервью The Times of Israel в Биркенау, нацистском лагере смерти, заключение в котором она пережила 75 лет назад."К сожалению, я чувствую то же самое: человечество не научилось, мы не способны учиться. История повторяется. Мы пытаемся вспомнить, мы стараемся быть умнее, мы стараемся, и это все, что мы можем сделать - продолжать стараться", - отметила Бом, которой 11 мая исполнится 92 года. Она родилась в Румынии и примет участие в своем шестом "Марше живых" в Польше в четверг.