Тель-Авив: подсудимый в кандалах бежал из зала суда
1 мая в ходе слушаний по делу подозреваемого в совершении уголовного преступления случилось чрезвычайное происшествие.
Подозреваемый запрыгнул на стол судьи, пробежал через секретариат и сумел выбежать на улицу из зала суда.
За беглецом погнались сотрудники спецназа ШАБАС Нахшон.
Он был задержан у здания суда.
Корреспондент по полицейским дела корпорации КАН Адас Гринберг подчеркивает, что заключенному удалось запрыгнуть на стол судьи и пробежать через все здание суда несмотря на то, что на него были надеты кандалы.