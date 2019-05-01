02.05 08:53 MIGnews.com

Тель-Авив: подсудимый в кандалах бежал из зала суда

תיעוד הבריחה (ורגע התפיסה) של העצור היום בבית משפט השלום בת״א. @kann_news pic.twitter.com/04DxBToQnz — hadas grinberg (@hadasgrinberg) May 1, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





1 мая в ходе слушаний по делу подозреваемого в совершении уголовного преступления случилось чрезвычайное происшествие.Подозреваемый запрыгнул на стол судьи, пробежал через секретариат и сумел выбежать на улицу из зала суда.За беглецом погнались сотрудники спецназа ШАБАС Нахшон.Он был задержан у здания суда.Корреспондент по полицейским дела корпорации КАН Адас Гринберг подчеркивает, что заключенному удалось запрыгнуть на стол судьи и пробежать через все здание суда несмотря на то, что на него были надеты кандалы.ШАБАС начал расследование инцидента.