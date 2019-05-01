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Тель-Авив: подсудимый в кандалах бежал из зала суда 02.05 08:53   MIGnews.com

Тель-Авив: подсудимый в кандалах бежал из зала суда

1 мая в ходе слушаний по делу подозреваемого в совершении уголовного преступления случилось чрезвычайное происшествие.

Подозреваемый запрыгнул на стол судьи, пробежал через секретариат и сумел выбежать на улицу из зала суда.

За беглецом погнались сотрудники спецназа ШАБАС Нахшон.

Он был задержан у здания суда.

Корреспондент по полицейским дела корпорации КАН Адас Гринберг подчеркивает, что заключенному удалось запрыгнуть на стол судьи и пробежать через все здание суда несмотря на то, что на него были надеты кандалы.

ШАБАС начал расследование инцидента.





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