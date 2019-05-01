02.05 15:09 MIGnews.com
Оползень уничтожил почти 20 домов в столице Боливии
В результате оползня, который сошел в боливийской столице Ла-Пасе в районе Сопокачи, были разрушены почти 20 домов.
Об этом в четверг, 2 мая сообщает телеканал CNN
.
По словам министра обороны Боливии Хавьера Савалета, люди проживающие в пострадавших зданиях, были экстренно эвакуированы во временный лагерь.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что информации о погибших и серьезно пострадавших людях не поступало.
Как сообщили власти, лагерь организован в нескольких кварталах от места происшествия, где пострадавшие жители смогут получить питание, ночлег и, при необходимости, медицинскую помощь.
На данный момент спасательные службы ликвидируют последствия схода оползня и разбирают завалы.
Кроме того, чиновники сейчас устанавливают причины схода и оценивают масштаб разрушений.
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