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Оползень уничтожил почти 20 домов в столице Боливии | Фото:02.05 15:09   MIGnews.com

Оползень уничтожил почти 20 домов в столице Боливии


В результате оползня, который сошел в боливийской столице Ла-Пасе в районе Сопокачи, были разрушены почти 20 домов.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает телеканал CNN.

По словам министра обороны Боливии Хавьера Савалета, люди проживающие в пострадавших зданиях, были экстренно эвакуированы во временный лагерь.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что информации о погибших и серьезно пострадавших людях не поступало.

Как сообщили власти, лагерь организован в нескольких кварталах от места происшествия, где пострадавшие жители смогут получить питание, ночлег и, при необходимости, медицинскую помощь.


На данный момент спасательные службы ликвидируют последствия схода оползня и разбирают завалы.

Кроме того, чиновники сейчас устанавливают причины схода и оценивают масштаб разрушений.


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