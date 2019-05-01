02.05 10:12 MIGnews.com
Ассанжу стало плохо накануне ареста
Друг основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Лаури Лава заявил, что у того "быстро ухудшилось" состояние здоровья накануне ареста.
По словам Лаури, он виделся с другом в посольстве Эквадора за несколько недель до ареста.
Тогда основатель Wikileaks открыто говорил о том, что понимает и осознает возможность скорого ареста.
"У него очень смелое лицо, но было ясно, что он очень волновался. Это давило на его разум и душу", - сказал Лав, пишет CNN
.
Также он призвал общественность обратить внимание не на действия Ассанжа, которые он совершил, а на то, что его ждет в случае экстрадиции в США, назвав это "мстительным возмездием".
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