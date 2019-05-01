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Ассанжу стало плохо накануне ареста 02.05 10:12   MIGnews.com

Ассанжу стало плохо накануне ареста

Друг основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Лаури Лава заявил, что у того "быстро ухудшилось" состояние здоровья накануне ареста.

По словам Лаури, он виделся с другом в посольстве Эквадора за несколько недель до ареста.

Тогда основатель Wikileaks открыто говорил о том, что понимает и осознает возможность скорого ареста.

"У него очень смелое лицо, но было ясно, что он очень волновался. Это давило на его разум и душу", - сказал Лав, пишет CNN.

Также он призвал общественность обратить внимание не на действия Ассанжа, которые он совершил, а на то, что его ждет в случае экстрадиции в США, назвав это "мстительным возмездием".


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