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Джулиан Ассанж получил 50 недель тюрьмы | Фото:02.05 08:24   MIGnews.com

Джулиан Ассанж получил 50 недель тюрьмы


В среду судья Королевского суда Лондона приговорила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения (350 дней).

Об этом в четверг, 2 мая сообщает CNN International.

Объявляя наказание 47-летнему хакеру, Дебора Тейлор отметила, что семь лет Ассанжа в посольстве стоили британским налогоплательщикам 16 миллионов фунтов стерлингов (21 миллион долларов).

Она подчеркнула, что его убежище в посольстве было "преднамеренной попыткой отсрочить правосудие".

Издание отмечает, что журналист может рассчитывать на досрочное освобождение после отбытия половины срока, если не совершит каких-либо правонарушений.

Напомним, что Ассанж обвиняется в том, что он сбежал из-под залога семь лет назад и и с тех пор сидел в посольстве Эквадора.


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