02.05 21:37 MIGnews.com

Интимные фото израильских солдаток слиты в сеть

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12-й канал израильского ТВ сообщает, что многие женщины - военнослужащие ЦАХАЛа стали жертвой группы Telegram, распространяющей интимные фото солдаток.Материалы группе поставляют любовники девушек, фотографирующие их в интимных позах.Участники группы должны идентифицировать девушку, изображенную на фотографии - и после этого получают доступ к другим фотографиям. Так они получают доступ к интимные фотографиям многих женщин.Одна из пострадавших, Алона, рассказывает о своих бедах: “У меня больше не может быть отношений из-за этого. После этого вы не можете жить нормальной жизнью”.Некоторые девушки, чьи фото появились в сети, попытались получить помощь в ЦАХАЛе - но им сказали,что ничем не могут помочь. Также отказалась заниматься этим военная полиция.Израильская полиция сообщила, что расследованием подобных дел может заняться подразделение по борьбе с кибер-преступностью и Лахав 433.