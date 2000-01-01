02.05 21:37 MIGnews.com
Интимные фото израильских солдаток слиты в сеть
12-й канал израильского ТВ сообщает, что многие женщины - военнослужащие ЦАХАЛа стали жертвой группы Telegram, распространяющей интимные фото солдаток.
Материалы группе поставляют любовники девушек, фотографирующие их в интимных позах.
Участники группы должны идентифицировать девушку, изображенную на фотографии - и после этого получают доступ к другим фотографиям. Так они получают доступ к интимные фотографиям многих женщин.
Одна из пострадавших, Алона, рассказывает о своих бедах: “У меня больше не может быть отношений из-за этого. После этого вы не можете жить нормальной жизнью”.
Некоторые девушки, чьи фото появились в сети, попытались получить помощь в ЦАХАЛе - но им сказали,что ничем не могут помочь. Также отказалась заниматься этим военная полиция.
Израильская полиция сообщила, что расследованием подобных дел может заняться подразделение по борьбе с кибер-преступностью и Лахав 433.
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