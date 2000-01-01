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Арестован `бандит в капюшоне`, терроризировавший Тель-Авив 02.05 20:54   MIGnews.com

Арестован "бандит в капюшоне", терроризировавший Тель-Авив

12-й канал израильского ТВ сообщает об аресте 33-летнего мужчины, подозреваемого в серии жестоких избиений в центре Тель-Авива.

Мужчина нападал на своих жертв сзади, натягивал им на голову майку, давал пощечину или наносил сильный удар в лицо. После этого он сбегал. Все пострадавшие говорили о “бандите в капюшоне”.

Нападения происходили на протяжении  последних нескольких недель в районе улицы Буграшов и нескольких  примыкающих к ней улиц.

По некоторым сведениям. нападавших могло быть двое.

Подозреваемый, 33-летний житель Тель-Авива, был задержан в Эйлате.


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