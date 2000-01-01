02.05 20:54 MIGnews.com

Арестован "бандит в капюшоне", терроризировавший Тель-Авив

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12-й канал израильского ТВ сообщает об аресте 33-летнего мужчины, подозреваемого в серии жестоких избиений в центре Тель-Авива.Мужчина нападал на своих жертв сзади, натягивал им на голову майку, давал пощечину или наносил сильный удар в лицо. После этого он сбегал. Все пострадавшие говорили о “бандите в капюшоне”.Нападения происходили на протяжении последних нескольких недель в районе улицы Буграшов и нескольких примыкающих к ней улиц.По некоторым сведениям. нападавших могло быть двое.Подозреваемый, 33-летний житель Тель-Авива, был задержан в Эйлате.