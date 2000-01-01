02.05 18:43 MIGnews.com

Умер бывший госконтролер Миха Линденштраус

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Бывший государственный контролер Израиля Миха Линденштраус, который занимался исследованиями коррупции в правительстве, скончался в четверг, 1 мая, в возрасте 82 лет. Отец бывшего контролера был должностным лицом Еврейского агентства, которое до войны провело переговоры с Адольфом Эйхманом - позже одним из вдохновителей Холокоста - в отчаянной попытке убедить нацистов позволить евреям Германии и Австрии уехать."Проблема Холокоста была очень близка его сердцу, и это очень символично, что он умер в Йом ха-Шоа", - сказала жена Михи Сима. Родившись в 1937 году в управляемом нацистами Берлине, семья Линденштрауссов бежала в Палестину, накануне Второй мировой войны.Он вырос в городе Хайфе, где начал свою юридическую карьеру в качестве военного прокурора на Западном берегу после захвата Израилем в войне 1967 года. Он был назначен гражданским судьей в начале 1970-х годов и прошел путь от судьи дорожного суда до самого высокого судебного поста в округе Хайфы.Линденштраус был назначен контролером в Кнессете в 2005 году, и вскоре стал известен благодаря расследованиям коррупции в правительстве. Внимание Линденштраусса к коррупции вызвало критику со стороны тех, кто утверждал, что это является превышением его полномочий, поскольку контролер не должен был выступать в качестве уголовно-следственного подразделения. Критики также обвинили его в неоднократных утечках в СМИ о расследованиях коррупции в течение его срока полномочий.Вскоре после завершения семилетнего срока полномочий в 2012 году он стал председателем израильского отделения Transparency International. "За время его полномочий в качестве контролера офис превратился в учреждение, которое проводило свои расследования в режиме реального времени, и правительство в то время оценило эту работу как спасительную", - сказал президент Реувен Ривлин."Государство Израиль потеряло одного из своих самых верных государственных служащих", - сказал Ави Ниссенкорн, бывший глава федерации труда Гистадрут. "Судья Линденштраус безостановочно боролся с коррупцией чиновников и за чистое и справедливое правительство, которое служит своим гражданам. Наследие, которое он оставляет в своей общественной работе, продолжает отражаться и служит образцом."Линденштраус был также автором нескольких книг по праву и художественных романов.Его похороны состоялись в пятницу в 12:30. на кладбище Кфар-Самир в Хайфе. У него остались жена Сима и три дочери, одна из них, Илона Линденштраус-Ариэли, судья.