Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Умер бывший госконтролер Миха Линденштраус | Фото:02.05 18:43   MIGnews.com

Умер бывший госконтролер Миха Линденштраус

Бывший государственный контролер Израиля Миха Линденштраус, который занимался исследованиями коррупции в правительстве, скончался в четверг, 1 мая, в возрасте 82 лет. Отец бывшего контролера был должностным лицом Еврейского агентства, которое до войны провело переговоры с Адольфом Эйхманом - позже одним из вдохновителей Холокоста - в отчаянной попытке убедить нацистов позволить евреям Германии и Австрии уехать.

"Проблема Холокоста была очень близка его сердцу, и это очень символично, что он умер в Йом ха-Шоа", - сказала жена Михи Сима. Родившись в 1937 году в управляемом нацистами Берлине, семья Линденштрауссов бежала в Палестину, накануне Второй мировой войны.

Он вырос в городе Хайфе, где начал свою юридическую карьеру в качестве военного прокурора на Западном берегу после захвата Израилем в войне 1967 года. Он был назначен гражданским судьей в начале 1970-х годов и прошел путь от судьи дорожного суда до самого высокого судебного поста в округе Хайфы.

Линденштраус был назначен контролером в Кнессете в 2005 году, и вскоре стал известен благодаря расследованиям коррупции в правительстве. Внимание Линденштраусса к коррупции вызвало критику со стороны тех, кто утверждал, что это является превышением его полномочий, поскольку контролер не должен был выступать в качестве уголовно-следственного подразделения. Критики также обвинили его в неоднократных утечках в СМИ о расследованиях коррупции в течение его срока полномочий.

Вскоре после завершения семилетнего срока полномочий в 2012 году он стал председателем израильского отделения Transparency International. "За время его полномочий в качестве контролера офис превратился в учреждение, которое проводило свои расследования в режиме реального времени, и правительство в то время оценило эту работу как спасительную", - сказал президент Реувен Ривлин.

"Государство Израиль потеряло одного из своих самых верных государственных служащих", - сказал Ави Ниссенкорн, бывший глава федерации труда Гистадрут. "Судья Линденштраус безостановочно боролся с коррупцией чиновников и за чистое и справедливое правительство, которое служит своим гражданам. Наследие, которое он оставляет в своей общественной работе, продолжает отражаться и служит образцом."

Линденштраус был также автором нескольких книг по праву и художественных романов.

Его похороны состоялись в пятницу в 12:30. на кладбище Кфар-Самир в Хайфе. У него остались жена Сима и три дочери, одна из них, Илона Линденштраус-Ариэли, судья.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:29
Германия признала мусульманский антисемитизм в стране
19:12
"Израильские бригады будут уничтожены в прямом эфире"
18:34
Корейцы извинились перед еврейским народом после Освенцима
17:43
Вперед, к натуральному хозяйству
17:29
Дети тех, кто пережил Холокост могут унаследовать ПТСР
17:27
Опрос: среди американских евреев меньше всего исламофобов
17:03
Подкуп ради наркотиков: полиция разоблачила заключенных
16:09
"Синтетический эмбрион": новое открытие израильских ученых
16:02
Реакция НДИ на сообщение о "решении проблемы призыва"
15:40
Посол Израиля показал коллегам в ООН ужасы Освенцима
15:09
Оползень уничтожил почти 20 домов в столице Боливии
15:02
"Мы не умрем как рабы"
14:52
Найдено решение проблемы призыва
14:40
Названа дата слушания в деле о сертификации Boeing
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus