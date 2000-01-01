Подкуп ради наркотиков: полиция разоблачила заключенных
Израильская тюремная служба и израильская полиция в конце тайного расследования арестовали двух подозреваемых, пытавшихся подкупить тюремного охранника для контрабанды наркотиков в центр заключения Кишон. Дело началось около полутора месяцев назад, когда задержанный в центре заключения предложил взятку сотруднику тюрьмы в размере одной тысячи шекелей. В обмен он хотел получить разрешения провезти наркотики в камеру.
Тюремный охранник немедленно сообщил об этом командованию IPS и детективам подразделения Dror, которые привлекли израильскую полицию к расследованию. Вместе они начали тайное расследование, чтобы собрать необходимые доказательства и разоблачить всех сообщников в тюрьме и за ее пределами.
В начале недели в районе города состоялась встреча тюремщика и подозреваемого, 20-летнего жителя Хайфы. Когда был подан сигнал, подключилась полиция и арестовала преступников.
Полиция буде требовать продления срока содержания под стражей двух подозреваемых.