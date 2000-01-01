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Подкуп ради наркотиков: полиция разоблачила заключенных | Фото:02.05 17:03   MIGnews.com

Подкуп ради наркотиков: полиция разоблачила заключенных

Израильская тюремная служба и израильская полиция в конце тайного расследования арестовали двух подозреваемых, пытавшихся подкупить тюремного охранника для контрабанды наркотиков в центр заключения Кишон. Дело началось около полутора месяцев назад, когда задержанный в центре заключения предложил взятку сотруднику тюрьмы в размере одной тысячи шекелей. В обмен он хотел получить разрешения провезти наркотики в камеру.

Тюремный охранник немедленно сообщил об этом командованию IPS и детективам подразделения Dror, которые привлекли израильскую полицию к расследованию. Вместе они начали тайное расследование, чтобы собрать необходимые доказательства и разоблачить всех сообщников в тюрьме и за ее пределами.

В начале недели в районе города состоялась встреча тюремщика и подозреваемого, 20-летнего жителя Хайфы. Когда был подан сигнал, подключилась полиция и арестовала преступников.

Полиция буде требовать продления срока содержания под стражей двух подозреваемых.


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