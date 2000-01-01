Женщину, пережившую Холокост, спасли из огня в День памяти
Женщина, пережившая Холокост, была спасена из горящего здания сегодня, в День памяти жертв Холокоста, после того, как в ее квартире в центральном городе Гиватаим произошел пожар, в результате которого два человека получили легкие ранения.
По данным издания, двое легко пострадавших получили медицинскую помощь, а полиция на данный момент устанавливает причину пожара.
Пожарные пригласили уроженку Венгрии на свое мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста, которое проводилось во второй половине дня на местной пожарной станции.
87-летняя Йегудит Шиндлер поблагодарила пожарных, назвав их "ангелами, совсем не как мучители того времени".
"У меня нет слов. Я чувствую себя на 20 лет моложе. Я полагаю, мне суждено жить. В 12 с половиной лет я оставила Будапешт одна, без родителей, без единой души, я спасла себя", - сказала женщина, согласно кадрам, опубликованным местным пожарным отделением.
Шиндлер добавила, что она "не герой", а всего лишь "счастливый человек".