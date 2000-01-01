Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Женщину, пережившую Холокост, спасли из огня в День памяти | Фото:02.05 14:05   MIGnews.com

Женщину, пережившую Холокост, спасли из огня в День памяти

Женщина, пережившая Холокост, была спасена из горящего здания сегодня, в День памяти жертв Холокоста, после того, как в ее квартире в центральном городе Гиватаим произошел пожар, в результате которого два человека получили легкие ранения.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, двое легко пострадавших получили медицинскую помощь, а полиция на данный момент устанавливает причину пожара.

Пожарные пригласили уроженку Венгрии на свое мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста, которое проводилось во второй половине дня на местной пожарной станции.

87-летняя Йегудит Шиндлер поблагодарила пожарных, назвав их "ангелами, совсем не как мучители того времени".

"У меня нет слов. Я чувствую себя на 20 лет моложе. Я полагаю, мне суждено жить. В 12 с половиной лет я оставила Будапешт одна, без родителей, без единой души, я спасла себя", - сказала женщина, согласно кадрам, опубликованным местным пожарным отделением.

Шиндлер добавила, что она "не герой", а всего лишь "счастливый человек".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:52
Найдено решение проблемы призыва
14:40
Названа дата слушания в деле о сертификации Boeing
14:28
Впервые: В аэропорту Бен-Гурион открылся VIP-терминал
14:25
Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением
14:04
С цепью на шее - против "идолопоклонства Холокосту"
13:31
Пхеньян заинтересован в оказании помощи Дамаску
13:29
Артист чуть не удавился на цепи на площади Хабима
13:24
Трамп и Эрдоган надеются договорится
13:08
Гринблатт осудил раввинов за расистские высказывания
12:51
В Польше повесили чучело покойного еврейского коммуниста
12:37
Палестинцам запретили въезд на церемонию в День поминовения
12:14
В Хайфе пришвартовался самый большой корабль
12:10
Биньямин Нетаниягу возложил венок в "Яд ва-Шем"
12:04
За деньги надо платить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus