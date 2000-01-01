Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Гринблатт осудил раввинов за расистские высказывания | Фото: Twitter02.05 13:08   MIGnews.com

Гринблатт осудил раввинов за расистские высказывания

В среду посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт раскритиковал раввинов из религиозной академии в Иудее и Самарии за "мерзкие" комментарии, осуждающие арабов, защищающие мировоззрение Адольфа Гитлера и открыто пропагандирующие еврейское превосходство.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

"Эти высказывания отвратительны, они не отражают иудаизм, и я их осуждаю. Ненавистнические высказывания всех видов мерзки и, как мы все чаще видим, приводят к смертельным последствиям. Мы должны бороться со всеми формами ненависти", - написал Гринблатт в Twitter.

В серии недатированных записей, опубликованных в понедельник в новостях на 13 канале, можно услышать, как директор академии "Бней Давид" призывает к порабощению "глупых и жестоких" не-евреев из-за их генетической неполноценности.


В другом ролике раввин восхваляет идеологию Гитлера во время урока о Холокосте.

Комментарии вызвали широкое осуждение со стороны оппозиционных законодателей, которые призвали отменить финансирование академии.

Стоит отметить, что раввины академии, привилегированном учебном заведении, которое готовит тысячи религиозных офицеров для ЦАХАЛа, давно известны своими спорными взглядами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:24
Трамп и Эрдоган надеются договорится
12:51
В Польше повесили чучело покойного еврейского коммуниста
12:37
Палестинцам запретили въезд на церемонию в День поминовения
12:14
В Хайфе пришвартовался самый большой корабль
12:10
Биньямин Нетаниягу возложил венок в "Яд ва-Шем"
12:04
За деньги надо платить
11:49
После обстрелов: главарей ХАМАСа вызвали в Каир
11:36
Производитель прилавков Caesarstone сократит 7% персонала
11:19
9 апреля проголосовало менее половины израильских арабов
11:10
Харедим: ввести должность замминистра по шабату
10:51
Кац: железнодорожная сеть - ответ Израиля нацистским поездам
10:37
Два человека стали жертвами протестов в Венесуэле
10:24
Крайне правый лидер Австрии заявил о "замене населения"
10:12
Ассанжу стало плохо накануне ареста
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus