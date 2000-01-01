Гринблатт осудил раввинов за расистские высказывания
В среду посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт раскритиковал раввинов из религиозной академии в Иудее и Самарии за "мерзкие" комментарии, осуждающие арабов, защищающие мировоззрение Адольфа Гитлера и открыто пропагандирующие еврейское превосходство.
"Эти высказывания отвратительны, они не отражают иудаизм, и я их осуждаю. Ненавистнические высказывания всех видов мерзки и, как мы все чаще видим, приводят к смертельным последствиям. Мы должны бороться со всеми формами ненависти", - написал Гринблатт в Twitter.
В серии недатированных записей, опубликованных в понедельник в новостях на 13 канале, можно услышать, как директор академии "Бней Давид" призывает к порабощению "глупых и жестоких" не-евреев из-за их генетической неполноценности.
These outlier comments are disgusting, do not represent Judaism & I condemn them. Hate speech of all forms is vile and as we increasingly see, leads to deadly attacks. We must fight all forms of hatred. https://t.co/RinFVlan6F