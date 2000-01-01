Названа дата слушания в деле о сертификации Boeing
Палата представителей США 15 мая планирует провести слушания по программе сертификации самолетов Boeing Федеральной авиационной администрацией.
В частности, планируется обсудить причины крушения Boeing 737 MAX.
Ожидается, что на слушаниях будут исполняющий обязанности главы FAA Дэн Элвелл, председатель Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Сумвалт и Еарл Лоуренс, которые был назначен исполнительным директором Службы сертификации самолетов FAA в 2018 году.
Также известно, что Федеральная авиационная администрация (FAA) планирует 23 мая встречу с высокопоставленными представителями гражданской авиации со всего мира, чтобы обсудить крушение 737 MAX.
Как известно, FAA на протяжении десятилетий делегировала некоторые обязанности по сертификации Boeing и другим производителям, пишет Reuters.
Прокуратура, генеральный инспектор Департамента транспорта и законодатели изучают вопрос сертификации FAA самолета 737 MAX 8.