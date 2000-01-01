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Названа дата слушания в деле о сертификации Boeing 02.05 14:40   MIGnews.com

Названа дата слушания в деле о сертификации Boeing

Палата представителей США 15 мая планирует провести слушания по программе сертификации самолетов Boeing Федеральной авиационной администрацией.

В частности, планируется обсудить причины крушения Boeing 737 MAX.

Ожидается, что на слушаниях будут исполняющий обязанности главы FAA Дэн Элвелл, председатель Национального совета по безопасности на транспорте Роберт Сумвалт и Еарл Лоуренс, которые был назначен исполнительным директором Службы сертификации самолетов FAA в 2018 году.

Также известно, что Федеральная авиационная администрация (FAA) планирует 23 мая встречу с высокопоставленными представителями гражданской авиации со всего мира, чтобы обсудить крушение 737 MAX.

Как известно, FAA на протяжении десятилетий делегировала некоторые обязанности по сертификации Boeing и другим производителям, пишет Reuters.

Прокуратура, генеральный инспектор Департамента транспорта и законодатели изучают вопрос сертификации FAA самолета 737 MAX 8.


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