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Два человека стали жертвами протестов в Венесуэле | Фото: Twitter02.05 10:37   MIGnews.com

Два человека стали жертвами протестов в Венесуэле

В ходе массовых антиправительственных протестах в Венесуэле погибли два человека.

Об этом в своем Twitter сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, передает Sputnik International.

"В результате диктаторского режима погиб 24-летний мужчина, который выразил желание жить в Свободе. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что в каждом нашем шаге к свободе есть сила наших мучеников, требующих справедливости", - говорится в сообщении.

Гуайдо также отметил, что в стране проходит всего 397 демонстраций.

Как заявил Гуайдо, погибшими оказались 24-летний парень, который выступал на стороне оппозиции, а также 27-летняя женщина.

"Диктатура убила 24-летнего мужчину, который выразил желание жить в свободе. Я знаю, что моих соболезнований семье недостаточно, но узурпатор знает, что в каждом нашем шаге к свободе есть сила наших мучеников, требующих справедливости", - написал Гуайдо.


Кроме того, сообщается, что вследствие столкновений 32 человека арестованы и 25 ранены.

"Это должно прекратиться, и убийцы должны будут взять на себя ответственность за свои преступления", - добавил Гуайдо.


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