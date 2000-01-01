Два человека стали жертвами протестов в Венесуэле

"В результате диктаторского режима погиб 24-летний мужчина, который выразил желание жить в Свободе. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что в каждом нашем шаге к свободе есть сила наших мучеников, требующих справедливости", - говорится в сообщении.
Гуайдо также отметил, что в стране проходит всего 397 демонстраций.
Как заявил Гуайдо, погибшими оказались 24-летний парень, который выступал на стороне оппозиции, а также 27-летняя женщина.
"Диктатура убила 24-летнего мужчину, который выразил желание жить в свободе. Я знаю, что моих соболезнований семье недостаточно, но узурпатор знает, что в каждом нашем шаге к свободе есть сила наших мучеников, требующих справедливости", - написал Гуайдо.