02.05 09:18 MIGnews.com

Муниципалитет Хайфы запретил костры в Лаг ба-Омер

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По сообщениям в израильских СМИ Илана Трук, глава администрации образования, культуры и социальной защиты в муниципалитете Хайфы издала директиву, запрещающую разводить костры на территории города.Следует отметить, что многие учебные заведения планировали разведение традиционных костров фестиваля Лаг ба Омер.Запрет введен в связи с чрезвычайно сухой и жаркой погодой и сильными ветрами.Ранее пожарная служба Израиля обратилась к гражданам с просьбой соблюдать предельную осторожность, поскольку сочетание жары и сильных ветров резко повышают вероятность возникновения масштабных пожаров.