Муниципалитет Хайфы запретил костры в Лаг ба-Омер

По сообщениям в израильских СМИ Илана Трук, глава администрации образования, культуры и социальной защиты в муниципалитете Хайфы издала директиву, запрещающую разводить костры на территории города.
Следует отметить, что многие учебные заведения планировали разведение традиционных костров фестиваля Лаг ба Омер.
Запрет введен в связи с чрезвычайно сухой и жаркой погодой и сильными ветрами.
Ранее пожарная служба Израиля обратилась к гражданам с просьбой соблюдать предельную осторожность, поскольку сочетание жары и сильных ветров резко повышают вероятность возникновения масштабных пожаров.