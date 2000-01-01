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02.05 09:18   MIGnews.com

Муниципалитет Хайфы запретил костры в Лаг ба-Омер

По сообщениям в израильских СМИ Илана Трук, глава администрации образования, культуры и социальной защиты в муниципалитете Хайфы издала директиву, запрещающую разводить костры на территории города.

Следует отметить, что многие учебные заведения планировали разведение традиционных костров фестиваля Лаг ба Омер.

Запрет введен в связи с чрезвычайно сухой и жаркой погодой и сильными ветрами.

Ранее пожарная служба Израиля обратилась к гражданам с просьбой соблюдать предельную осторожность, поскольку сочетание жары и сильных ветров резко повышают вероятность возникновения масштабных пожаров.
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