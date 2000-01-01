Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из архива 02.05 21:34   MIGnews.com

Пилот российского самолета умер во время полета в Египет

Командир российского самолета АН-12 потерял сознание во время полета в Египет и умер в больнице. Экипажу удалось совершить незапланированную посадку без его участия.

Как сообщили на "Рамблер/Новости", спустя 4,5 часа после взлета, командир российского воздушного судна АН-12 потерял сознание, в связи с чем экипажу пришлось совершить экстренную посадку в египетском городе Хургада, где команду уже ждали врачи, немедленно госпитализировавшие командира. Однако это ему уже не помогло - мужчина скончался в больнице "Эль-Нил".

Сообщается, что предварительная причина смерти - обширные сердечный приступ. Также в агентстве добавили, что в результате инцидента риска большого количества жертв не было, так как самолет был грузовым.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:51
Террор воздушных змеев: на юге сожжены десятки гектар полей
21:01
В США испытали марсианский ядерный реактор
20:56
Голландия: 85% беженцев все еще безработны
20:33
Германия помогала Асадам с химическим оружием
19:38
Израиль нарастил экспорт вооружений на 40%
19:35
Тенденция на рынке жилья давит на продавцов
18:50
Марокко разрывает отношения с Ираном
18:27
Евросоюз обрушился на Абу Мазена из-за Холокоста
18:13
Россия: конфликт между РФ и США может обостриться
17:52
"Мисс Израиль-2018" стала школьница из Афулы
17:32
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
17:28
Директор академии утонувших учеников подал в отставку
17:02
В "Супер-Фарм" за марихуаной
16:58
Канцлер Австрии прилетит в Израиль в июне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus