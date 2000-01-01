Пилот российского самолета умер во время полета в Египет
Командир российского самолета АН-12 потерял сознание во время полета в Египет и умер в больнице. Экипажу удалось совершить незапланированную посадку без его участия.
Как сообщили на "Рамблер/Новости", спустя 4,5 часа после взлета, командир российского воздушного судна АН-12 потерял сознание, в связи с чем экипажу пришлось совершить экстренную посадку в египетском городе Хургада, где команду уже ждали врачи, немедленно госпитализировавшие командира. Однако это ему уже не помогло - мужчина скончался в больнице "Эль-Нил".
Сообщается, что предварительная причина смерти - обширные сердечный приступ. Также в агентстве добавили, что в результате инцидента риска большого количества жертв не было, так как самолет был грузовым.