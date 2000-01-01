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Германия помогала Асадам в разработке химического оружия | Фото: Википедия02.05 20:33   MIGnews.com

Германия помогала Асадам с химическим оружием

Журналисты обнаружили, что немецкие компании активно помогали режиму покойного Хафеза Асада и его сына, действующего президента Сирии Башара Асада, в разработке химического оружия.

Ссылаясь на рассекреченные в связи с истечением 30-летнего срока документы, таблоид Der Spiegel пишет, что компании ФРГ сознательно вступили в сговор с сирийскими и иракскими правительствами, помогая им с программой по созданию нервно-паралитического газа зарин. Естественно, тайно.

Переключаясь от дел былых к нашим дням, журналисты обвиняют правительство Ангелы Меркель в попытке утаить любую информацию, связывающую немецкие фирмы с сирийским химическим арсеналом.

Якобы, получив в свое распоряжение список всех этих компаний, Берлин прикладывает максимальные усилия по сокрытию его от общественности.

В Der Spiegel допускают, что Институт современной истории по ошибке рассекретил один из таких документов, в котором были упомянуты следующие компании: Schott AG (специализируется на производстве стекла), Heraeus (инженерия, драгметаллы), Kolb (лабораторное оборудование), Riedel-de Haen (филиал производителя химволокон, пластмасс и лекарств Hoechst), Merck (фармацевтика) и Gerrit van Delden.

Газета пишет, что в 1984 году посол Израиля Ицхак Бен-Ари уведомил правительство ФРГ о том, что немецкие ученые работают над химической программой Сирии, маскируя ее под сельскохозяйственные и медицинские исследования. Конечно, немцы обещали провести расследование, однако, как утверждают в Der Spiegel, нежелание Ангелы Меркель демонстрировать прозрачность в этом вопросе сейчас может символизировать то, что правительство на тот момент Хельмута Коля никакое расследование не проводило.
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