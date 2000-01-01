02.05 17:28 MIGnews.com

Директор академии утонувших учеников подал в отставку

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Начальник предвоенной академии Бней-Цион, 10 учеников которой стали на прошлой неделе жертвами стихии, подал в отставку."В прошлый четверг в возглавляемой мною предвоенной академии Бней-Цион произошла ужасная и непоправимая катастрофа. Во время экскурсии, посвященной дружбе и любви, погибли девушки Яэль Садан, Ади Раанан, Агам Леви, Илан Бар Шалом, Элла Ор, Гали Балали, Мааян Бархум, Роми Коэн, Шани Шамир и молодой человек Цур Альфи", - говорится в обнародованном 2 мая заявлении Юваля Кахана.По его словам, он сам "раздавлен и разбит" из-за смерти подростков."Я никогда не смогу подобрать слов, чтобы выразить всю свою скорбь. Роль руководителя подготовительной программы в первую очередь является образовательной, требующей полного доверия студентов, их семей и всех участников программы. Я осознаю, что эта ужасная трагедия бросает тень на доверие к нашей способности вести за собой и воспитывать, поэтому я решил подать в отставку", - добавил Кахан.В заключение уже бывший директор академии выразил семьям погибших свои соболезнования."Я никак не могу утешить семьи, потерявшие самое ценное, что у них было, но я разделяю их скорбь", - сказал он в заключение.Напомним, что после трагедии он вместе с инструктором был арестован, но позже освобожден под домашний арест.