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Директор академии утонувших учеников подал в отставку | Фото: Facebook02.05 17:28   MIGnews.com

Директор академии утонувших учеников подал в отставку

Начальник предвоенной академии Бней-Цион, 10 учеников которой стали на прошлой неделе жертвами стихии, подал в отставку.

"В прошлый четверг в возглавляемой мною предвоенной академии Бней-Цион произошла ужасная и непоправимая катастрофа. Во время экскурсии, посвященной дружбе и любви, погибли девушки Яэль Садан, Ади Раанан, Агам Леви, Илан Бар Шалом, Элла Ор, Гали Балали, Мааян Бархум, Роми Коэн, Шани Шамир и молодой человек Цур Альфи", - говорится в обнародованном 2 мая заявлении Юваля Кахана.

По его словам, он сам "раздавлен и разбит" из-за смерти подростков.

"Я никогда не смогу подобрать слов, чтобы выразить всю свою скорбь. Роль руководителя подготовительной программы в первую очередь является образовательной, требующей полного доверия студентов, их семей и всех участников программы. Я осознаю, что эта ужасная трагедия бросает тень на доверие к нашей способности вести за собой и воспитывать, поэтому я решил подать в отставку", - добавил Кахан.

В заключение уже бывший директор академии выразил семьям погибших свои соболезнования.

"Я никак не могу утешить семьи, потерявшие самое ценное, что у них было, но я разделяю их скорбь", - сказал он в заключение.

Напомним, что после трагедии он вместе с инструктором был арестован, но позже освобожден под домашний арест.
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