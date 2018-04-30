02.05 14:10 MIGnews.com
Часть Франции украсил снег
Циклон накрыл северо-запад Франции - в Нормандии выпал снег. Циклон пришел со стороны Атлантического океана, а это привело к снижению температуры воздуха до нуля.
В департаментах Ера и Сейн-Морской зарегистрировали самые низкие температуры, пишет The Lokal France
.
Снег вряд ли продолжится в течение недели, и к выходным в Нормандии может быть до 20 градусов по Цельсию.
В течение месяца температура воздуха в Нормандии достигала 27 градусов выше нуля.
Жители региона публикуют соответствующие фото и видео, на которых видно, что зеленые газоны и цветущие кустарники оказались покрыты довольно плотным слоем снега.
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