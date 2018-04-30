Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Часть Франции украсил снег 02.05 14:10   MIGnews.com

Часть Франции украсил снег

Циклон накрыл северо-запад Франции - в Нормандии выпал снег. Циклон пришел со стороны Атлантического океана, а это привело к снижению температуры воздуха до нуля.

В департаментах Ера и Сейн-Морской зарегистрировали самые низкие температуры, пишет The Lokal France.

Снег вряд ли продолжится в течение недели, и к выходным в Нормандии может быть до 20 градусов по Цельсию.

В течение месяца температура воздуха в Нормандии достигала 27 градусов выше нуля.

Жители региона публикуют соответствующие фото и видео, на которых видно, что зеленые газоны и цветущие кустарники оказались покрыты довольно плотным слоем снега.






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Британия объявила войну иноолигархам
14:52
Лапид раскритиковал публикацию секретных материалов
14:25
Американский эксперт: в Тегеране дрожат от ужаса
14:04
Палестинец просил ЦАХАЛ подстрелить его ради компенсации
13:47
Профсоюз больничной кассы Клалит объявил забастовку
13:31
Реакция Нетаниягу на речь Абу Мазена
13:10
К женщинам игроков сборной Англии приставят охрану на ЧМ
13:04
В израильских городах отменяют костры Лаг ба-Омер
12:58
Источник назвал место встречи Трампа и Ким Чен Ына
12:33
Премьер-министру Британии поставили ультиматум
12:28
Митингующие заблокировали автотрассы Еревана
12:26
Израильский удар по Хаме: уничтожены зенитные ракеты
11:51
Спикер Кнессета – Аббасу: опять проявился антисемит
11:22
Женщина погибла под навозом, спасаясь от змеиного укуса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus