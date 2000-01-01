02.05 12:28 MIGnews.com

Митингующие заблокировали автотрассы Еревана

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В среду, 2 мая, жители всех районов Еревана присоединились к объявленной лидером протестного движения, руководителем парламентской фракции "Елк" Николом Пашиняном всеобщей забастовке, призывам блокировать автодороги.Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Перекрыты входы в здания ряда госведомств: Минюст, Минкультуры и Минобразования.Сотрудники международного аэропорта "Звартноц" присоединились к объявленной всеобщей забастовке.Накануне Пашинян призвал своих сторонников в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.Парламент Армении не сумел избрать Пашиняна премьером. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против - 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.