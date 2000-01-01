Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Хайфа: 11 подростков насиловали 70-летнюю 02.05 11:00   MIGnews.com

Хайфа: 11 подростков насиловали 70-летнюю

Полиция Израиля сообщила о шокирующем случае сексуальных издевательств над 70-летеней пенсионеркой из Хайфы.

Женщина подвергалась изнасилованиям и сексуальным издевательствам со стороны группы подростков в возрасте 13-15 лет.

В указанной группе насчитывалось 11 подростков, и издевательства над женщиной продолжались длительный период времени.

Подозреваемые использовали беспомощность и ментальные проблемы пострадавшей, и похищали ее ежемесячную пенсию.

Подростки, подозреваемые в сексуальных издевательствах над женщиной отправлены под домашний арест на пять дней. Вопрос о мере пресечения еще трех подозреваемых будет рассмотрен окружным судом Хайфы сегодня, 2 мая.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:52
Новые подробности похищения иранского ядерного архива
10:19
Посольство Гватемалы начало работу в Иерусалиме
10:19
Во Франции горячо встретили Первомай
10:08
Насралла намекнул на возможность войны с Израилем
09:57
"Абу Мазен достиг нового уровня низости"
09:30
Иран ответит на "агрессию Израиля" в Сирии  
09:18
Муниципалитет Хайфы запретил костры в Лаг ба-Омер
09:02
Израильские банки блокируют счета мигрантов  
08:55
Задержаны подозреваемые, пытавшиеся сбить полицейских
08:50
Трамп диктовал своему экс-лекарю справку о здоровье
08:02
Военный бюджет России урезан на 20%
07:59
Япония не намерена перемещать свое посольство в Иерусалим
07:14
"Теперь иранцы точно должны будут отреагировать"
07:01
Групповая драка в реанимации больницы Рамбам  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus