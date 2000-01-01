02.05 11:00 MIGnews.com

Хайфа: 11 подростков насиловали 70-летнюю

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Полиция Израиля сообщила о шокирующем случае сексуальных издевательств над 70-летеней пенсионеркой из Хайфы.Женщина подвергалась изнасилованиям и сексуальным издевательствам со стороны группы подростков в возрасте 13-15 лет.В указанной группе насчитывалось 11 подростков, и издевательства над женщиной продолжались длительный период времени.Подозреваемые использовали беспомощность и ментальные проблемы пострадавшей, и похищали ее ежемесячную пенсию.Подростки, подозреваемые в сексуальных издевательствах над женщиной отправлены под домашний арест на пять дней. Вопрос о мере пресечения еще трех подозреваемых будет рассмотрен окружным судом Хайфы сегодня, 2 мая.