Хайфа: 11 подростков насиловали 70-летнюю

Полиция Израиля сообщила о шокирующем случае сексуальных издевательств над 70-летеней пенсионеркой из Хайфы.
Женщина подвергалась изнасилованиям и сексуальным издевательствам со стороны группы подростков в возрасте 13-15 лет.
В указанной группе насчитывалось 11 подростков, и издевательства над женщиной продолжались длительный период времени.
Подозреваемые использовали беспомощность и ментальные проблемы пострадавшей, и похищали ее ежемесячную пенсию.
Подростки, подозреваемые в сексуальных издевательствах над женщиной отправлены под домашний арест на пять дней. Вопрос о мере пресечения еще трех подозреваемых будет рассмотрен окружным судом Хайфы сегодня, 2 мая.