02.05 11:22 MIGnews.com

Женщина погибла под навозом, спасаясь от змеиного укуса

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В Индии женщина погибла от удушья под коровьим навозом, после того как ее укусила змея. Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш.Змея укусила женщину во время сбора дров для печки. Сразу после 35-летняя жительница Индии посоветовавшись с мужем обратилась за помощью к местному заклинателю змей. Пострадавшей посоветовали накрыться коровьим навозом, отметив, что он поглотит яд.Муж женщины закапывал ее в навозе на глазах у людей, в то время как заклинатель змей читал мантры, сообщает газета The Sun.Женщина скончалась через 75 минут.