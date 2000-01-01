Женщина погибла под навозом, спасаясь от змеиного укуса
В Индии женщина погибла от удушья под коровьим навозом, после того как ее укусила змея. Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш.
Змея укусила женщину во время сбора дров для печки. Сразу после 35-летняя жительница Индии посоветовавшись с мужем обратилась за помощью к местному заклинателю змей. Пострадавшей посоветовали накрыться коровьим навозом, отметив, что он поглотит яд.
Муж женщины закапывал ее в навозе на глазах у людей, в то время как заклинатель змей читал мантры, сообщает газета The Sun.