02.05 10:52 MIGnews.com

Новые подробности похищения иранского ядерного архива

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В израильской прессе публикуются новые подробности операции Моссада по похищению иранского ядерного архива со склада в Тегеране.Следует отметить, что речь идет о физических оригиналах документов и компакт-дисках, а не о дигитальных копиях. Всего вывезено полтонны документов.Блестящий разведывательный прорыв стал возможен, по всей видимости, благодаря многолетней слежке за Мохсеном Фахризаде, ядерным физиком и профессором тегеранского университета. Фахризаде возглавлял до 2003 года иранский ядерный проект “Имад”, и по сей день является “мозгом” - административным и научным руководителем иранской ядерной программы.Фахризаде - также член корпуса стражей исламской революции - с момента основания КСИР 31 год назад.Военный обозреватель портала net Ронен Бергман пишет: “Частью усилий иранской оппозиции и израильской разведки по разоблачению иранской ядерной программы стал сбор огромного количества материалов о Фахризаде. Благодаря лихорадочным усилиям удалось установить адрес его работы - в Центре Готовности Современных Военных Технологий. Оппозиционные деятели даже сумели получить его домашний адрес на улице Шахид Малахати, и номер его домашнего телефона - 021-2446413”.Фахризаде возглавляет “Проект 111” - научную группу, занимающуюся разработкой детонатора для ядерной бомбы.Фахризаде также многие годы ведет собственный блог, в котором пишет о физике, философии и религии - и отвечает на вопросы читателей. Предположительно, часть информации о нем удалось получить благодаря внимательному изучения его блога и переписки с читателями.Согласно репортажу телеканала КАН, документы ядерного архива были вывезены из Ирана за 10 дней до того, как иранский беспилотник попытался проникнуть в воздушное пространство Израиля - после чего Израиль атаковал авиабазу Т4.На определенном этапе иранцы осознали, что архив похищен, и висели у агентов Моссада “на хвосте” - но не сумели перехватить архив.По сообщениям в социальных сетях здание в промзоне Шурбад в Тегеране, из которого были похищены документы, было не более, чем временным складом, внутри которого стоял трейлер с 12 банковскими сейфами. Израильтянам удалось похитить полное описание всего, что связано с иранской ядерной программой на протяжении 15 лет.