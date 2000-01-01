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Новые подробности похищения иранского ядерного архива 02.05 10:52   MIGnews.com

Новые подробности похищения иранского ядерного архива

В израильской прессе публикуются новые подробности операции Моссада по похищению иранского ядерного архива со склада в Тегеране.

Следует отметить, что речь идет о физических оригиналах документов и компакт-дисках, а не о дигитальных копиях. Всего вывезено полтонны документов.

Блестящий разведывательный прорыв стал возможен, по всей видимости, благодаря многолетней слежке за Мохсеном Фахризаде, ядерным физиком и профессором тегеранского университета. Фахризаде возглавлял до 2003 года иранский ядерный проект “Имад”, и по сей день является “мозгом” - административным и научным руководителем иранской ядерной программы.

Фахризаде - также член корпуса стражей исламской революции - с момента основания КСИР 31 год назад.

Военный обозреватель портала net Ронен Бергман пишет: “Частью усилий иранской оппозиции и израильской разведки по разоблачению иранской ядерной программы стал сбор огромного количества материалов о Фахризаде. Благодаря лихорадочным усилиям удалось установить адрес его работы - в Центре Готовности Современных Военных Технологий. Оппозиционные деятели даже сумели получить его домашний адрес на улице Шахид Малахати, и номер его домашнего телефона - 021-2446413”.

Фахризаде возглавляет “Проект 111” - научную группу, занимающуюся разработкой детонатора для ядерной бомбы.

Фахризаде также многие годы ведет собственный блог, в котором пишет о физике, философии и религии - и отвечает на вопросы читателей. Предположительно, часть информации о нем удалось получить благодаря внимательному изучения его блога и переписки с читателями.

Согласно репортажу телеканала КАН, документы ядерного архива были вывезены из Ирана за 10 дней до того, как иранский беспилотник попытался проникнуть в воздушное пространство Израиля - после чего Израиль атаковал авиабазу Т4.

На определенном этапе иранцы осознали, что архив похищен, и висели у агентов Моссада “на хвосте” - но не сумели перехватить архив.

По сообщениям в социальных сетях здание в промзоне Шурбад в Тегеране, из которого были похищены документы, было не более, чем временным складом, внутри которого стоял трейлер с 12 банковскими сейфами. Израильтянам удалось похитить полное описание всего, что связано с иранской ядерной программой на протяжении 15 лет.
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