Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 02.05 08:57   MIGnews.com

Президент Венесуэлы созывает учредительное собрание

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания в стране.

Отмечается, что он сослался на статьи конституции 347, 348 и 349, дающие президенту такие полномочия. Мадуро заявил, что "создал президентскую комиссию с открытыми дверями для большого диалога со всей Венесуэлой, суверенного и конструктивного".

Эта комиссия должна заняться проведением созыва учредительного собрания. Ожидается, что ее возглавит министр образования Элиас Хауа. В комиссию также войдут министр по вопросам коммун Аристобуло Истурис, глава МИД Делси Родригес и супруга Мадуро Силия Флорес.

В результате от народных масс должны быть избраны 200-250 членов учредительного собрания. Мадуро отметил, что всего будет избрано 500 законодателей, которые должны будут предложить новые статьи в конституцию.

В ответ на это оппозиция обвинила его в намерении уничтожить конституцию страны.

В частности, оппозиция взывает к международному сообществу на фоне "государственного переворота" со стороны Мадуро.

"Мы обращаем внимание демократических правительств мира, международного общественного мнения, что Мадуро укрепляет государственный переворот и углубляет серьезный кризис", – написал один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес в своем микроблоге в Twitter.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:01
Триумф нашего народа. Премьер поздравил с Днем Независимости  
08:30
В сети появилось фото британской принцессы Шарлотты
07:57
Иорданское ТВ вспомнило о Протоколах сионистских мудрецов
07:30
Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин
06:51
Актер Вэл Килмер подтвердил слухи о борьбе с раком горла
05:56
В Индонезии умер почти 150-летний мужчина
04:26
Высокий уровень тестостерона делает мужчин глупее
03:23
Ученые открыли вид комаров, которые не пьют кровь
02:22
Родители 30 лет держали взаперти сына, одержимого бесами
00:29
Ученые выяснили, почему мы страдаем от провалов в памяти
23:33
Дети обретают сознание уже на пятом месяце жизни
22:28
Принц Дубая объявил о создании нового шрифта в Microsoft
21:52
Шеф Арабской лиги: в войнах арабов победят Израиль и Иран
21:51
В Германии сошел с рельсов высокоскоростной поезд
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus