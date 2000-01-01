02.05 08:57 MIGnews.com

Президент Венесуэлы созывает учредительное собрание

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания в стране.Отмечается, что он сослался на статьи конституции 347, 348 и 349, дающие президенту такие полномочия. Мадуро заявил, что "создал президентскую комиссию с открытыми дверями для большого диалога со всей Венесуэлой, суверенного и конструктивного".Эта комиссия должна заняться проведением созыва учредительного собрания. Ожидается, что ее возглавит министр образования Элиас Хауа. В комиссию также войдут министр по вопросам коммун Аристобуло Истурис, глава МИД Делси Родригес и супруга Мадуро Силия Флорес.В результате от народных масс должны быть избраны 200-250 членов учредительного собрания. Мадуро отметил, что всего будет избрано 500 законодателей, которые должны будут предложить новые статьи в конституцию.В ответ на это оппозиция обвинила его в намерении уничтожить конституцию страны.В частности, оппозиция взывает к международному сообществу на фоне "государственного переворота" со стороны Мадуро."Мы обращаем внимание демократических правительств мира, международного общественного мнения, что Мадуро укрепляет государственный переворот и углубляет серьезный кризис", – написал один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес в своем микроблоге в Twitter.