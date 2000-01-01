02.05 07:30 MIGnews.com

Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин

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Классик советской детской литературы Анатолий Алексин скончался в понедельник, 1 мая, в Люксембурге на 93-м году жизни. Об этом сообщил в своем Facebook журналист Дмитрий Лиханов.Анатолий Алексин (Гоберман) родился в 1924 году в Москве. В 1950-м он окончил Московский институт востоковедения, работал в различных периодических изданиях.Алексин написал несколько десятков повестей, романов, рассказов, адресованных детской и юношеской читательской аудитории. По его сценариям снят ряд кинофильмов.В 1993 году писатель эмигрировал в Израиль, с 2011 года жил в Люксембурге.Алексин написал такие произведения, как "В стране вечных каникул", "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте". Первый сборник Алексина "Тридцать один день" увидел свет в 1950 году.Алексин в 1978 году был удостоен Госпремии СССР за повести "Действующие лица и исполнители", "Третий в пятом ряду", "Позавчера и послезавтра", "Безумная Евдокия".