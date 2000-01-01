02.05 21:51 MIGnews.com

Во Франции арестованы 5 человек по подозрению в терроризме

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Во вторник, 2 мая, французская полиция допросила четверых мужчин и женщину после антитеррористической операции в северном городе Руан и в двух других частях Франции, как сообщил источник.Во время обыска возле Руана полиция изъяла 2 пистолета и 2 винтовки, сообщил источник, хотя полиция добавила, что оружие было легальным.Полицейская операция была проведена в рамках предварительного расследования, начатого в Париже, в связи с предполагаемым планированием террористических атак, как сообщают источник.Франция стала жертвой серии исламистских нападений боевиков ISIS в Париже и в других местах за последние два года, в результате которых погибли более 230 человек. Безопасность была усилена во Франции до финального тура голосования на президентских выборах, который состоится 7 мая.