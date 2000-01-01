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flickr 02.05 21:20   MIGnews.com

Париж: Первомайский марш перерос в ожесточенные столкновения

Первомайский марш в Париже превратился в ожесточенные столкновения между полицией и протестующими, в то время как напряженность во Франции все больше возрастает в преддверии второго тура президентских выборов.

6 сотрудников ОМОН получили ранения в результате столкновений с около 150 людьми, вооруженными палками, камнями и коктейлями Молотова. Один из сотрудников получил ожоги третьей степени, в то время как другой офицер был ранен в руку огнетушителем. Для управления протестами было вызвано более 9000 вооруженных полицейских и солдат.

По данным Daily Telegraph, громкие взрывы, по-видимому, от крупных фейерверков, были слышны по всему Парижу, в то время как ОМОН окружил и использовал слезоточивый газ против группы из 150 человек, которая бросала "коктейли Молотова".

Министр внутренних дел Франции Матиас Фекль осудил протестующих, назвав их "профессиональными вандалами", которые пришли "ранить и убить полицейских".

Полиция сообщила, что около 142 000 человек посетили марши по всей стране. Многие использовали празднование Дня трудящихся в знак протеста против Марин Ле Пен, крайне правого кандидата в президенты, которая "дышит в спину" Эммануэлю Макрону в преддверии голосования 7 мая.

Впервые в истории ни одна из двух главных партий (социалисты или республиканцы) не будут участвовать в финальном раунде выборов.
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