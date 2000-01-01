02.05 19:36 MIGnews.com

Разведка Швейцарии: "Следует ожидать дальнейших атак"

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Риск экстремистских нападений в Швейцарии остается высоким, и ожидается, что по всей Европе будет еще больше нападений со стороны боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, и ее сторонников, как сообщает швейцарское разведывательное агентство."В Швейцарии террористическая угроза остается на повышенном уровне", - заявила Федеральная разведывательная служба (ФРС) в своей ежегодной оценке рисков, с которыми сталкивается Швейцария."Наиболее вероятная террористическая угроза в Европе и, следовательно, также в Швейцарии, будет по-прежнему исходить от терроризма, мотивированного джихадом. Следует ожидать дальнейших атак", - говорится в заявлении.Оценка была обнародована, так как Европа уверена, что нападения в Лондоне и Париже связаны с исламистским экстремизмом.ФРС сообщает, что наибольшая опасность заключалась в том, что отдельные лица или небольшие группы, вдохновленные ISIS, совершали нападения в Швейцарии или использовали их в качестве базы для проведения других атак.ФРС заявила, что идентифицировала более 500 пользователей Интернета со швейцарскими связями, которые использовали социальные сети для распространения идей джихада.Обеспокоенность в связи с экстремизмом и потенциальными атаками привела к тому, что в прошлом году швейцарские избиратели поддержали закон, расширяющий полномочия национальной разведывательной службы в области мониторинга интернет-трафика, развертывания беспилотных самолетов и взлома чужих компьютерных систем.Швейцария до сих пор не была непосредственно целью исламистских атака, но у нее было несколько связей с нападениями, которые произошли в других частях Европы в прошлом году.Двое мужчин, которые взяли заложников и убили священника в северной Франции в июле прошлого года, совершили поездку через аэропорты в Женеве и Цюрихе.Другой террорист, который убил по меньшей мере 12 человек на Берлинской рождественской ярмарке, также посетил Швейцарию и, возможно, также получил там пистолет."Пока не ясно, сыграли ли эти связи со Швейцарией какую-либо роль в атаках", - говорится в докладе ФРС.