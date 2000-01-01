02.05 19:22 MIGnews.com

В Китае снос огромного здания вызвал панику среди населения

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Снос большого двенадцатиэтажного здания в китайском городе Чжанчжоу сильно испугал местных жителей, пишет Mashable.На видео, выложенном на Youtube, видно, как испуганные прохожие в панике бегут от падающего здания, спасаясь от огромного облака пыли.До этого власти развесили на улицах объявления о сносе ветхого здания, но территорию вокруг него огораживать не стали. Сооружение не пришлось взрывать — оно обвалилось само, после того как его несущую конструкцию ослабили специальной техникой, сообщает Mashable.