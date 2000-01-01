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ЮНЕСКО `за` отмену суверенитета Израиля над Иерусалимом | Фото: Thinkstock02.05 18:11   MIGnews.com

ЮНЕСКО "за" отмену суверенитета Израиля над Иерусалимом

Накануне Дня Независимости Израиля ЮНЕСКО приняла резолюцию, призывающую к аннулированию израильского суверенитета во всем Иерусалиме, несмотря на попытки Израиля убедить как можно больше стран в недопущении этого шага.

Отметим, что за резолюцию ЮНЕСКО проголосовали следующие страны: Алжир, Египет, Ливан, Марокко, Оман, Катар, Судан, Иран, Малайзия, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Южная Африка, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Швеция, Россия, Китай, Бразилия, Никарагуа и Чад.

10 стран выступили против резолюции: США, Украина, Италия, Германия, Великобритания, Парагвай, Литва, Греция, Того и Нидерланды.

Страны, которые воздержались от голосования по резолюции: Франция, Гаити, Доминиканская Республика, Мексика, Испания, Сент-Китс и Невис, Кения, Тринидад и Тобаго, Албания, Камерун, Эстония, Кот-д'Ивуар, Словения, Гана, Мозамбик, Уганда, Аргентина, Индия, Эль Сальвадор, Япония, Южная Корея, Шри-Ланка и Непал.

Странами, представители которых не голосовали за резолюцию, были Непал, Сербия и Туркменистан.

Ранее на Всемирной библейской викторине, посвященной 50-й годовщине воссоединения Иерусалима, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с речью по поводу ожидаемого голосования.

"Нет другого народа в мире, как еврейский, для которого Иерусалим был бы настолько свят и почитаем, но несмотря на это, сегодня в ЮНЕСКО проводится заседание в попытке отрицать эту простую истину. Мы не верим в ЮНЕСКО, мы стоим на своем, на истине. На протяжении всей истории еврейского народа Иерусалим был центральным символом нации, к которому обращаются, который посещают, за который молятся. С Иерусалимом связано становление идеи государства еврейского народа. Этот город пророки Израили считали центром мира и мировой справедливости, источником истины и богопознания", - заявил премьер-министр Израиля.

В израильских посольствах за рубежом и в Министерстве иностранных дел на протяжении последних нескольких дней предпринимались общие усилия, направленные на то, чтобы убедить как можно больше стран в необходимости выступить против резолюции ЮНЕСКО.

Соединенные Штаты также оказывают давление на ЮНЕСКО и государства-члены организации. Несмотря на это, существует большая вероятность того, что резолюция пройдет с автоматическим большинством арабских стран.

Отмечается, что за этим решением стоят арабские государства, действующие от имени палестинцев. На этот раз они исключили пункт, в котором говорится об иудейской связи со священными местами.

В то же время был добавлен раздел, призывающий к отмене суверенитета Израиля над всем Иерусалимом, а не только над Восточным Иерусалимом и Старым городом.

Это предложение направлено на то, чтобы определить, что любое решение Кнессета, Верховного суда или любого судебного или административного органа Израиля по вопросу о Иерусалиме является недействительным и не имеет никакой юридической силы.
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