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Смертоносная атака боевиков ISIS на лагерь беженцев в Сирии 02.05 17:34   MIGnews.com

Смертоносная атака боевиков ISIS на лагерь беженцев в Сирии

В результате атаки террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, позиций Сирийских демократических сил (SDF), расположенных на северо-востоке Сирии, погибли, по меньшей мере, 24 человека. Об этом сообщает Британская обсерватория по правам человека в Сирии во вторник, 2 мая.

Обсерватория сообщила, что нападение на контрольно-пропускной пункт в Раджме-эль-Салиби, расположенный вблизи границы между Сирией и Ираком и где расположен лагерь беженцев, привело к ожесточенным столкновениям. Согласно сообщениям мониторингового агентства, более 30 человек получили ранения.

В течение последних 18 месяцев SDF, коалиция курдских и арабских мятежников, установила контроль над обширными участками территорий северной Сирии и ведет кампанию по изгнанию джихадистской группировки из Ракки.

В понедельник, 1 мая, силы SDF захватили большую часть стратегически важного города Табха, расположенного в 40 км к западу от Ракки вдоль Евфрата.

Атака со стороны боевиков "Исламского Государства", в Раджма аль-Салиби была нацелена на асаитов, курдские силы безопасности, которые действуют на северо-востоке Сирии, как сообщает Британская обсерватория по правам человека в Сирии.
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