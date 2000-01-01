02.05 17:34 MIGnews.com

Смертоносная атака боевиков ISIS на лагерь беженцев в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В результате атаки террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, позиций Сирийских демократических сил (SDF), расположенных на северо-востоке Сирии, погибли, по меньшей мере, 24 человека. Об этом сообщает Британская обсерватория по правам человека в Сирии во вторник, 2 мая.Обсерватория сообщила, что нападение на контрольно-пропускной пункт в Раджме-эль-Салиби, расположенный вблизи границы между Сирией и Ираком и где расположен лагерь беженцев, привело к ожесточенным столкновениям. Согласно сообщениям мониторингового агентства, более 30 человек получили ранения.В течение последних 18 месяцев SDF, коалиция курдских и арабских мятежников, установила контроль над обширными участками территорий северной Сирии и ведет кампанию по изгнанию джихадистской группировки из Ракки.В понедельник, 1 мая, силы SDF захватили большую часть стратегически важного города Табха, расположенного в 40 км к западу от Ракки вдоль Евфрата.Атака со стороны боевиков "Исламского Государства", в Раджма аль-Салиби была нацелена на асаитов, курдские силы безопасности, которые действуют на северо-востоке Сирии, как сообщает Британская обсерватория по правам человека в Сирии.