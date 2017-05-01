HWR: в химатаке в Идлибе использовалась советская бомба
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун обнаружены осколки авиабомбы, которая идентифицирована как ХБ-250 советского производства.
Соответствующая информация обнародована в докладе организации по последним случаям применения отравляющих веществ в Сирии.
В 48-страничном отчете приводятся предоставленные очевидцами фотографии места падения боеприпаса и его осколков, а также музейный снимок советской авиационной бомбы, наполняемой зарином. Правозащитники указывают на ряд сходство с бомбой ХБ-250 или ее более тяжелой модификацией ХБ-500, в том числе на крышку отверстия для заполнения отравляющим веществом, а также характерные зеленые полосы в верхней части боеприпаса, которые едва различимы на снимке с места инцидента.
Отвечая на вопрос информагентства ТАСС, исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот на пресс-конференции в штаб- квартире ООН заявил, что в организации уверены в своих выводах. "Это материалы из открытых источников, мы проверили их у экспертов. Мы довольно твердо уверены в том, что правильно идентифицировали советскую авиабомбу", – сказал он.
На пресс-конференции много говорилось о возможной причастности России к инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля. По словам Рота, правозащитная организация "не имеет представления, откуда взялось это химическое оружие". "Очевидно, оно советского производства", – утверждал он.
В свою очередь заместитель главы HRW Лама Факих отметила, что в открытых источниках "есть очень мало информации о ХАБ-250".
"Мы знаем, что это бомба советской эпохи. Когда сирийское правительство присоединилось к Конвенции о запрещении химического оружия, оно должно было задекларировать и уничтожить свои запасы химического оружия, но их декларация конфиденциальна и не будет обнародована. Так что у нас нет информации, которая бы указывала на то, что сирийское правительство имеет эту бомбу в своем арсенале", – отметила представитель организации.