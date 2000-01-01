ЦАХАЛ делает все возможное для возвращения солдат

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля заверил родителей военнослужащих, что государство и военное руководство в частности прилагает максимум усилий для возвращения солдат в целости и сохранности.
"Я хочу сказать родителям всех солдат ЦАХАЛ, что вы вырастили прекрасное поколение государства Израиль, с которым мы каждый год встречаемся в ЦАХАЛе", - заявил генерал-лейтенант Гади Айзенкот на церемонии награждения 121 солдата за выдающуюся службу.
Церемония состоялась 2 мая в президентской резиденции.
"Мы будем прилагать все усилия для выполнения поставленных перед нами задач. И мы будем прилагать все усилия, чтобы все они вернулись домой в целости и сохранности", - добавил Айзенкот.