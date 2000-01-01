02.05 10:36 MIGnews.com

В Швеции прошел "первомайский" марш неонацистов

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В рамках первомайской демонстрации в шведском городке Фалун состоялось шествие нескольких сотен членов Северного движения сопротивления – скандинавской организации и шведской партии, преследующей неонацистскую идеологию. Марш вызвал возмущение у местных жителей и политических лидеров.Как сообщают шведские СМИ, члены Северного движения сопротивления (NRM) прошли по Фалуну среди нескольких групп на мероприятии по поводу Дня труда. Вдоль всего маршрута их сопровождали противники и полиция, которая мешала началу физических разборок между представителями двух лагерей.Министр обороны Швеции Петер Хультквист атаковал шведских неонацистов, обвинив их в "преступлениях против человечности"."Сегодня важный день для нашего общества и сопротивления нацистам. Можно задаться вопросом, справедливо ли, что День Труда должен проходить в присутствии полиции, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", - цитирует его The Local."Это ужасная угроза нашей демократии, что партии, выступающей против равноправия всех людей, предоставили возможность быть замеченной в день, предназначенный для рабочего движения", - сказал член Социал-демократической партии Фалуна Карл-Эрик Петтерсон.