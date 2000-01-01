КНДР: США "гонят Корейский полуостров к ядерной войне"
Учебные полеты американских бомбардировщиков, проведенные США на территории Южной Кореи, вызвали резко негативную реакцию со стороны КНДР.
В частности, северокорейское агентство ЦТАК сообщает, что стратегические бомбардировщики В-1В накануне, 1 мая, "имитировали воздушные удары по важнейшим объектам КНДР".
Агентство обращает внимание на тот факт, что учения пришлись на то время, когда администрация президента Дональда Трампа "и другие поджигатели войны в США ежедневно высказываются в пользу нанесения превентивного ядерного удара по Северной Корее".
Главное СМИ КНДР отмечает, что "бесчинства военных провокаций американских империалистов день ото дня становятся все безумнее и загоняют и без того обостренную обстановку на Корейском полуострове в преддверие взрыва ядерной войны".
"Армия КНДР бдительно следит за военными действиями американских империалистов. Пхеньян отреагирует на любую войну, которую развяжут США, с применением ядерных сил сдерживания", – говорится в сообщении агентства.
Информагентство отмечает: "США не должны забывать о суровом предупреждении Корейской народной армии".
Как сообщило Тихоокеанское командование ВВС США, первого мая два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer совершили облет территории Южной Кореи. В заявлении отмечается, что отправка самолетов в Республику Корея – это "обычная операция по поддержанию присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Командование американских ВВС уверяет, что маневр не был связан с какой-либо конкретной ситуацией или страной.