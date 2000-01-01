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КНДР: США `гонят Корейский полуостров к ядерной войне` | Фото: Thinkstock02.05 11:47   MIGnews.com

КНДР: США "гонят Корейский полуостров к ядерной войне"

Учебные полеты американских бомбардировщиков, проведенные США на территории Южной Кореи, вызвали резко негативную реакцию со стороны КНДР.

В частности, северокорейское агентство ЦТАК сообщает, что стратегические бомбардировщики В-1В накануне, 1 мая, "имитировали воздушные удары по важнейшим объектам КНДР".

Агентство обращает внимание на тот факт, что учения пришлись на то время, когда администрация президента Дональда Трампа "и другие поджигатели войны в США ежедневно высказываются в пользу нанесения превентивного ядерного удара по Северной Корее".

Главное СМИ КНДР отмечает, что "бесчинства военных провокаций американских империалистов день ото дня становятся все безумнее и загоняют и без того обостренную обстановку на Корейском полуострове в преддверие взрыва ядерной войны".

"Армия КНДР бдительно следит за военными действиями американских империалистов. Пхеньян отреагирует на любую войну, которую развяжут США, с применением ядерных сил сдерживания", – говорится в сообщении агентства.

Информагентство отмечает: "США не должны забывать о суровом предупреждении Корейской народной армии".

Как сообщило Тихоокеанское командование ВВС США, первого мая два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer совершили облет территории Южной Кореи. В заявлении отмечается, что отправка самолетов в Республику Корея – это "обычная операция по поддержанию присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Командование американских ВВС уверяет, что маневр не был связан с какой-либо конкретной ситуацией или страной.
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