02.04 08:50 MIGnews.com

Космическая станция "Тяньгун-1" вот-вот упадет на Землю

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Китайская космическая станция "Тяньгун-1" упадет на Землю в понедельник, 2 апреля, в 01:07 по Гринвичу (около 2:25 по местному времени).Об этом заявили исследователи Европейского космического агентства.Оценочное временное окно входа в атмосферу уже неработающей китайской космической лаборатории "Тяньгун-1" резко сократилось, отмечает Би Би Си.Эксперты отслеживают модуль, движущийся по неуклонно снижающеся траектории.Из-за неопределенностей взаимодействия модуля с верхними слоями атмосферы, точное время окончательного падения можно будет установить лишь за очень короткий промежуток до того, как это случится.Поэтому точное время падения станции неизвестно.Китай давно потерял связь со станцией, и никакой возможности контролировать ее снижение не имеется.Риск того, что какие-либо части "Тяньгун-1" упадут в населенной зоне, считается очень низким.