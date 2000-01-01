02.04 08:50 MIGnews.com
Космическая станция "Тяньгун-1" вот-вот упадет на Землю
Китайская космическая станция "Тяньгун-1" упадет на Землю в понедельник, 2 апреля, в 01:07 по Гринвичу (около 2:25 по местному времени).
Об этом заявили исследователи Европейского космического агентства.
Оценочное временное окно входа в атмосферу уже неработающей китайской космической лаборатории "Тяньгун-1" резко сократилось, отмечает Би Би Си.
Эксперты отслеживают модуль, движущийся по неуклонно снижающеся траектории.
Из-за неопределенностей взаимодействия модуля с верхними слоями атмосферы, точное время окончательного падения можно будет установить лишь за очень короткий промежуток до того, как это случится.
Поэтому точное время падения станции неизвестно.
Китай давно потерял связь со станцией, и никакой возможности контролировать ее снижение не имеется.
Риск того, что какие-либо части "Тяньгун-1" упадут в населенной зоне, считается очень низким.
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