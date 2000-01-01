В Индии завалилась гостиница, есть жертвы

В Индауре (Индия) обрушилось четырехэтажное здание гостиницы. В результате инцидента погибли десять человек, еще двое ранены.
Правоохранители допускали, что под завалами могут находиться примерно 50 человек. Сообщается, что операции по спасению полностью прекращены. Помощник инспектора Рамеш Кираде заявил, что о большем количестве жертв речь не идет.
Причина обрушения здания пока не известна. Кираде предположил, что оно обрушилось из-за старости, ведь она действительно нуждалось в реконструкции, пишет The guardian.
Тем не менее, по информации местных СМИ, здание начало рушиться после того, как в него въехала тяжелая машина.
Как известно, строительные происшествия распространены в Индии, по причине того, что недобросовестные строители и чиновники часто нарушают правила строительства и эксплуатации зданий, а еще игнорируют необходимость их реконструкции.