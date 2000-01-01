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Умерла бывшая супруга Нельсона Манделы | Фото: GovernmentZA/Flickr03.04 06:29   MIGnews.com

Умерла бывшая супруга Нельсона Манделы

Скончалась южноафриканский политик, борец с апертеидом Вини Мандела. Со ссылкой на пресс-секретаря ее семьи Reuters передает, что бывшая жена легендарного Нельсона Манделы умерла на 82-ом году жизни в кругу семьи.

Женщина долгое время боролась с болезнью и с начала года неоднократно проходила лечение в больнице.

"Она хранила память о невинном муже Нельсоне Манделе, который жил в течение многих лет на острове Роббен, и принимала участие в борьбе за правосудие в Южной Африке. Это самая узнаваемая ее сторона", - говорится в сообщении.

Вини и Нельсон Мандела были в браке почти 40 лет – с 1958 по 1996 год. У них были двое детей.

В 1993 году возглавила Африканский национальный конгресс женщин, а годом позже стала членом парламента ЮАР. В 1999 году ее переизбрали, но уже через 4 года она сложила мандат – женщину уличили в мошеннических махинациях, в результате которых она получала банковские ссуды на имя несуществующих сотрудников, включая свою дочь Зинзи.

Вини Манделу приговорили к тюремному сроку, однако после апелляции наказание было отменено.
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