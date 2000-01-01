03.04 06:29 MIGnews.com

Умерла бывшая супруга Нельсона Манделы

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Скончалась южноафриканский политик, борец с апертеидом Вини Мандела. Со ссылкой на пресс-секретаря ее семьи Reuters передает, что бывшая жена легендарного Нельсона Манделы умерла на 82-ом году жизни в кругу семьи.Женщина долгое время боролась с болезнью и с начала года неоднократно проходила лечение в больнице."Она хранила память о невинном муже Нельсоне Манделе, который жил в течение многих лет на острове Роббен, и принимала участие в борьбе за правосудие в Южной Африке. Это самая узнаваемая ее сторона", - говорится в сообщении.Вини и Нельсон Мандела были в браке почти 40 лет – с 1958 по 1996 год. У них были двое детей.В 1993 году возглавила Африканский национальный конгресс женщин, а годом позже стала членом парламента ЮАР. В 1999 году ее переизбрали, но уже через 4 года она сложила мандат – женщину уличили в мошеннических махинациях, в результате которых она получала банковские ссуды на имя несуществующих сотрудников, включая свою дочь Зинзи.Вини Манделу приговорили к тюремному сроку, однако после апелляции наказание было отменено.