02.04 15:45 MIGnews.com

Вопрос с африканцами закрыт: нелегалов примет Запад

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Израиль отменил принятый план депортации нелегальных иммигрантов, прибывших в страну из стран Африки.Как сообщает "Гаарец", этому предшествовало достижение договоренности между израильским правительством и управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), согласно которому западные страны обязуются принять 16 тысяч просителей африканских убежища из находящихся в Израиле 39 тысяч.По данному вопросу премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит с официальным заявлением в 4 часа дня.Как заявили в канцелярии премьера, он и министр внутренних дел Арье Дери были вынуждены отказаться от депортации нелегалов в так называемые "третьи страны" (Уганду и Руанду) из-за "юридических соображений и возникших у них политических трудностей".Как отмечается, сделка с УВКБ уже была одобрена юридическим советником правительства Авихаем Мендельблитом и соответствует стандартам международного права. В рамках этого соглашения "Израиль сможет покинуть большее число иммигрантов, и сделают они это эгидой ООН и международного сообщества", подчеркивают в канцелярии Нетаниягу.Израиль продолжит работать над статусом некоторых нелегалов, которые останутся в Еврейском государстве.Новый план будет реализован в три этапа в течение пяти лет. Кроме того, будет создан специальный орган для улучшения условий жизни в Южном Тель-Авива.